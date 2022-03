L’8 marzo visite guidate e ingresso ridotto per le donne al Parco e Museo Genna Maria di Villanovaforru

Visite guidate, tutte al femminile, con ingresso ridotto per le donne, al Parco e Museo Genna Maria di Villanovaforru.

Le visitatrici saranno guidate dalle donne della nostra Cooperativa

Sono previste due guide: la mattina dalle h. 11 alle h. 13 e il pomeriggio, dalle h. 16 alle h. 18 (biglietto cumulativo ridotto d’ingresso per il parco e museo 5,00 Euro) – Obbligatoria la prenotazione

Al termine di queste due visite, brinderemo con un calice di vino locale

I ristoranti di Villanovaforru, proporranno menù speciali (vedi sotto)

Per chi volesse visitare i siti in altri orari, svolgeremo il servizio ordinario, con le visite guidate al nuraghe (h. 10 – 11 – 12 – 16 – 17 / biglietto ridotto 2, 50 Euro) e le visite libere al museo (dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 / biglietto ridotto 3,00 Euro)

La Giornata internazionale della donna ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo

Molti conoscono la triste storia per cui si è deciso che l’8 marzo diventasse la Festa della donna. Nel 1908, proprio l’8 marzo, 129 operaie di un’industria di New York rimasero uccise in un incendio, mentre protestavano per le condizioni di lavoro indegne a cui erano sottoposte. Da allora, l’8 marzo è diventata la giornata ufficiale dedicata alle donne

IMPORTANTE: è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato e per la visita al museo è necessario indossare la mascherina

Per info e prenotazioni: 070 9300050 – 333 1760216 (anche whatsapp) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.