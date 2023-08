RADIO ZAMPETTA SARDA:” KIRA LA GATTINA VIAGGIATRICE CHE ADORA FARE LA SPESA.

Chi ci contatta è una laureanda in medicina, Eleonora Esposito che dalla bellissima Napoli trascorre le vacanze estive in Sardegna con al seguito i suoi 4 gatti.

Sensibile al problema del randagismo, presente con percentuali elevate anche nella sua terra, vuole lanciare il messaggio per sensibilizzare al non abbandono, le vacanze sono più belle tutti insieme :

” Ciao a tutti, ho 4 gatti e con la mia famiglia veniamo a Cagliari per trascorrere le vacanze con i parenti materni.

Abbiamo sempre portato con noi i nostri gatti, la MIGLIO BAND, composta da 4 bellissimi mici.

Logicamente dove alloggiamo è in super sicurezza perché i gatti non riconoscendo l’ ambiente, intimoriti tendono alla fuga, quindi doppie zanzariere e tanto buon senso.

Tra i miei gatti c’ è Kira che ama essere portata con noi anche per fare la spesa, Logicamente pettorina, guinzaglio e sotto stretta osservazione appaghiamo la sua sete di curiosità.

Vorrei sensibilizzare al NON ABBANDONO, LE VACANZE SONO PIÙ BELLE TUTTI INSIEME.

Quindi se adottate fatelo con responsabilità e tanto buon senso, se dovete partire in vacanza e non potete portare con voi i vostri amici a 4 zampe affidatevi a parenti, amici o alle strutture preposte per darvi una mano.

Buone vacanze a tutti dalla MIGLIO BAND!”