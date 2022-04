Katia, la regina della danza orientale di Quartu: “Lockdown sconfitto e medaglia d’argento conquistata a Venezia”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

La medaglia d’argento brilla al suo collo, ed è arrivata dopo mesi e mesi di fatica, sudore e tristezza. Katia Marcis, miss Malika per tutti, “in arabo significa regina”, ha conquistato il secondo posto al campionato nazionale “Asi belly hope”, nel settore dedicato alle danze orientali. A Mestre è riuscita a sbaragliare quasi tutte le concorrenti, arrendendosi solo a una giovane ragazza lombarda. Ma la felicità è talmente tanta che il suo secondo posto è come se fosse un primo: “Sono davvero grata a tutti coloro che mi hanno sostenuta e aiutata a raggiungere questo importante traguardo e ringrazio gli organizzatori e i giudici dell’evento che hanno creduto in me”. La Marcis, originaria di Desulo, vive e lavora a Quartu da vent’anni e ha dimostrato grande abilità interpretative e tecnica di danza, incantando la giuria con una splendida coreografia, energica e tecnica allo stesso tempo. Si era già messa in luce nel 2019, aggiudicandosi il primo posto nella competizione regionale “Belly dance talent” della grande maestra e ballerina internazionale Aziza Abdul Ridha e nello stesso anno, a novembre, si è aggiudicata il primo posto nella competizione internazionale al Festival di Venezia “”Dararaqs 5 star” di Emanuale Camozzi.“Gli ultimi due anni sono stati difficili”, spiega l’insegnante di danza orientale. “Per colpa del Covid sono dovuta restare ferma. Niente più palestra e associazione, la Tc Sport Fitness di Selargius, dove sono direttrice tecnica, ma mi sono rifatta con delle video lezioni settimanali, in diretta Facebook, direttamente dal mio salone. Sono stata seguita da centinaia di persone di tutte le età. La danza è una delle mie più grandi passioni, nei mesi di lockdown mi aveva preso lo sconforto e non volevo più ballare”. Tra i suoi primi tifosi ci sono la figlia 23enne, Denise, e il marito, Giovanni: “Sono stati loro ad incoraggiarmi e a dirmi di andare avanti. All’hotel Hilton di Mestre ho ballato sulle note di ‘Tabla’, una musica che è un mix di sonorità arabe molto energiche. Eravamo in venti, sono arrivata seconda”, prosegue, sorridendo, Katia Marcis: “Sono già pronta per nuove sfide e nuove medaglie”. Con la Sardegna tatuata nel cuore, ovviamente.