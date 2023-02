Karasardegna premiata agli Italy Food Awards 2023 - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 22 FEB - Ha raggiunto il gradino più alto del podio del prestigioso Galà degli Italy Food Awards nella categoria "Aziende di Vendita di Prodotti Tipici Regionali fisici e online": Karasardegna, il marchio di Cortesa, società di Geasar, che gestisce l'aeroporto di Olbia, è stata premiata a Villa Renoir a Legnano.

Il nome del marchio era in un elenco di aziende di eccellenza provenienti da tutta la Penisola. Karasardegna, vincitrice anche di Sardinia Food Awards 2022, è presente dal 1994 con quattro negozi all'aeroporto "Costa Smeralda" e dal 2020 con un importante punto vendita nello scalo di Alghero. Dal 2006 l'azienda opera anche sul web; nella sua piattaforma e-commerce sono presenti oltre 400 aziende in catalogo con 2.500 prodotti sardi. Gli accessi unici di oltre 6 milioni di utenti hanno portato allo sviluppo di un portafoglio di oltre 200mila clienti registrati.

"I nostri manager e addetti propongono le migliori produzioni sarde ai passeggeri degli aeroporti del nord Sardegna e ai clienti web, offrendole con la passione e l'entusiasmo di chi vuole essere testimone dei valori della tradizione enogastronomica e artigianale dell'Isola. E'una grande soddisfazione vedere riconosciuto il costante lavoro svolto sin dal 1994", ha sottolineato Lucio Murru, responsabile di Cortesa e delle attività commerciali dell'aeroporto di Olbia, dopo aver ritirato il premio a Legnano.

L'Italy Food Awards nasce per celebrare l'impegno, la qualità e la competenza nel settore agroalimentare Italiano, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo sui mercati esteri. "Il panorama nazionale è ricco di straordinarie produzioni che attendono solo di essere scoperte: i Food Awards hanno la funzione di promuoverle e portarle a sviluppare il loro pieno potenziale", ha dichiarato il presidente degli Italy Food Awards, Donato Ala Giordano, aggiungendo che "premiare Karasardegna significa riconoscerle un ruolo prezioso nei processi di divulgazione delle nostre fantastiche produzioni locali negli aeroporti di Olbia e Alghero; un magnifico lavoro che viene arricchito grazie alle sinergie con il sito online di commercio elettronico karasardegna.it, che porta i prodotti sardi in tutto il mondo". (ANSA).



