Juventus penalizzata di 15 punti in classifica, la clamorosa decisione della Figc

Clamorosa decisione della Fgic. La Juventus, per il caso plusvalenze, ha subìto una penalizzazione di quindici punti. La Corte federale d’appello è andata ben oltre i nove punti chiesti dal procuratore federale per il campionato in corso e ha sanzionato il club bianconero. Sono molto pesanti le pene per i dirigenti: due anni e mezzo a Paratici, due anni ad Agnelli e Arrivabene, otto mesi per Pavel Nedved e un anno e quattro mesi per Cherubini. Assolti, invece, gli altri otto club.