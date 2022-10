Venerdì 16 dicembre alle ore 21.00, il palco di via Logudoro a Cagliari ospiterà Junior Robinson, uno dei più acclamati artisti gospel del Regno Unito e vincitore del Gospel Award come “Migliore cantante dell’anno”, con il Black Soul Gospel Choir.

La formazione comprende circa 25 artisti tra coristi e musicisti che accompagneranno lo spettatore in un grande viaggio attraverso le sonorità del Contemporary Gospel, un genere che si è evoluto nei secoli diventando messaggio di speranza, gioia e amore e che trae origine dall’essenza dello Spiritual, che si incontra con il Blues, il Jazz e il Soul.

Al Teatro Doglio, le sonorità dei Black Soul Gospel Choir accompagneranno la voce di un’icona del Gospel europeo, Junior Robinson. Numerose sono le sue apparizioni in programmi TV e Radio. Da segnalare, inoltre, la sua parte nel musical “Mama, I want to sing” nel 1995, con le star pop e gospel Chaka Khan, Deniece Williams e Mica Paris, portato in scena nel West End londinese. Junior propone regolarmente la sua musica in Danimarca, Germania, Svizzera, Italia e Polonia ed è apparso in numerosi album sia come solista che come corista e collaboratore per altri grandissimi artisti come Coolio, Michael Bolton e Yolanda Adams. Recentemente è stato anche invitato a cantare con la “Baltic Philarmonic Orchestra” in Polonia.

La voce Junior Robinson e la musica dei Black Soul Gospel Choir faranno cantare l’anima, coinvolgeranno e faranno ballare gli spettatori di Teatro Doglio.

Durante la performance del 16 Dicembre si passerà dalle struggenti melodie Blues alle canzoni ritmate e coinvolgenti con cui i neri americani gridavano la loro felicità di essere Cristiani e di essere stati salvati dalla Fede, dai brani lenti pregni di un messaggio profondo alle magiche atmosfere natalizie “Silent Night”, “Astro del Ciel”, “Oh Holy Night, Joy to the World”, arrivando, con un crescendo irrefrenabile, agli ever green portati al successo da film come “Sister Act” fino all’intramontabile “Oh Happy Day”.

I biglietti saranno in vendita a partire da oggi, lunedì 24 ottobre, nei canali online Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari.

Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il Box Office al numero 070657428.

Prezzi a partire da 25 euro

