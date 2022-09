Judo: poker di vittorie di Costa agli Europei per ipovedenti - Sardegna

Quattro vittorie su quattro incontri per Carolina Costa, la punta di diamante della nazionale azzurra degli atleti di judo paralimpici ipovedenti e ciechi. E poi argento per Asia Giordano, bronzo per Alessia Spampinato. E ancora: quattro titoli per l'Ucraina, tre medaglie d'oro per la Turchia che ha anche battuto l'Ucraina nella gara a squadre che si è disputata nell'ultima giornata di campionato. Sono i principali risultati della tre giorni dedicata allo judo per atleti paralimpici ipovedenti e ciechi al PalaPirastu di Cagliari.

Il campionato europeo, organizzato dal'Ibsa, (International blind sport Association) federazione paralimpica internazionale dello sport dei non vedenti, con il supporto della Regione Sardegna insieme ai suoi assessorati allo Sport e Turismo e grazie alla collaborazione del Comune di Cagliari, ha coinvolto 92 atleti provenienti da 20 nazioni su 22 iscritte. 76 le gare che si sono disputate in tre giorni. Gli obiettivi: sport, cultura, socialità e turismo. "Centrati", dice il direttore generale dell'evento Dario Della Gatta.

"Questa gara, insieme ad altre, concorre per dare un punteggio che porterà ad avere l'elenco dei partecipanti alle paralimpiadi 2024 di Parigi, ma per noi non è importante arrivare sul podio, la nostra attenzione è rivolta verso i valori che spesso mancano nella società in cui viviamo: solidarietà, socialità, cultura. La tre giorni al PalaPirastu è stata quindi una vittoria". E poi l'indotto. "L'80% degli atleti e accompagnatori non aveva mai visitato la Sardegna- precisa Della Gatta - e 3 su 5 con tutta probabilità sceglieranno Cagliari per le prossime vacanze".



Fonte: Ansa Sardegna