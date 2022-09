Alla competizione in Gallura hanno preso parte atleti provenienti da tutta Italia. Per i due giovani judoka di Terralba è stato un banco di prova molto importante, in attesa dei campionati sardi e del torneo di qualificazione per i campionati italiani Esordienti B che si svolgerà il 23 ottobre ad Arborea.

“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, che non si sono fatti intimorire dagli avversari”, ha commentato il tecnico Giovanni Spanu. “Ora dobbiamo pensare alle prossime gare, cercando di migliorare per crescere e andare avanti nel miglior modo possibile”.

Gianluca Spanu in combattimento

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail