Jonathan Scanu, classe 1985 nato a Cagliari, appassionato di sport da contatto e arti marziali.

La sua passione nasce all’età di 15 anni e non si è più fermata…

Ha frequentato scuole di Box, Bjj, Jkd, per migliorare la conoscenza di tutte queste discipline, mosso da una grande passione per il mondo del combattimento.

Sperimentando e praticando tanti sistemi, ognuno bello per la sua unicità, cercando sempre ispirazioni nuove.

Ha continuato a studiare in tante palestre della Sardegna, per raggiungere una conoscenza più approfondita sulle arti marziali, trovare il suo percorso.

Durante questi anni di continua ricerca, Jonathan conosce i sistemi di combattimento filippini, dove l’uso delle armi come bastone, coltello, spada y daga, si integrano perfettamente con le movenze

naturali del nostro corpo, in un sistema davvero efficace in qualsiasi situazione dove un uomo o una donna possano trovarsi.

Nasce una grande passione, trova il suo percorso personale, la sua attitudine, che porta Jonathan a mettersi in contatto direttamente con l’unica scuola in Italia, la scuola FCS Italia (Filipino Combat Systems) con sede a Milano.

Da quel momento, Jonathan si allena costantemente recandosi periodicamente a Milano per i corsi di formazione, e per gli stage con il Tuhon Ray Dionaldo, oltre andare regolarmente al super seminario di primavera a Cattolica tenuto da Sifu Gianfranco Pompianu.

Tuhon Ray Dionaldo, è il capo scuola mondiale e fondatore del Filipino Combat Systems, con oltre 80 scuole in tutto il mondo, può vantare una fama mondiale del suo sistema da

combattimento e difesa.

Unico rappresentante in Italia per FCS Kali del Thuon Ray Dionaldo è il Maestro Gianfranco Pompianu, con una esperienza di 35 anni, unica Accademia con sede a Milano.

Dal 2016 inizia una forte collaborazione col maestro Gianfranco Pompianu, in un susseguirsi di viaggi, eventi in tutta Italia, esperienze che porteranno Jonathan ad aprire un corso di studio a

Cagliari col nome di FCS Sardegna, Situato in via Monte Santo 01 Cagliari.

FCS Sardegna , racconta Jonathan, è un progetto che nasce dal risultato che si ottiene da determinazione e passione, il suo obiettivo è migliorarsi ogni giorno e far crescere il suo gruppo di studio e i suoi allievi sotto la sua attenta guida, “ i livelli, gli esami e le cinture sono solamente un altro punto d’inizio e non un arrivo”.

Il 24 OTTOBRE si terrà uno stage aperto a tutti, organizzato da FCS Sardegna, sarà l’occasione per conoscere Jonathan e il Maestro Gianfranco Pompianu.

Per info e costi:

contattare la pagina FCS Sardegna

FCS Sardegna

Via Montesanto 01

Cagliari

