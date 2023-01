Ancora non è chiaro se il cane si fosse allontanato spontaneamente o se chi l’aveva preso abbia deciso di liberarlo in queste ore, dopo l’attenzione che la vicenda ha suscitato.

Il setter era scomparso sabato scorso nella zona di “Sas Marzanas”. Uscito a giocare nella neve, il cane non era tornato nell’abitazione dei proprietari, a San Leonardo, come faceva sempre. Giorni di ricerche inutili in tutta la zona avevano fatto pensare che si fosse trattato di un furto, tanto che il proprietario aveva presentato una denuncia contro ignoti.

Lo ha annunciato il proprietario: “Il nostro cane sta bene, lo abbiamo individuato nella tarda mattinata poco distante dagli impianti di trasmissione delle televisioni, non distante dalla voliera della Forestale. È in perfette condizioni”.

Fonte: Link Oristano

