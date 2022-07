Jennifer Lopez, addio al bel sogno di Truzzu: ciao Cagliari, sceglie Capri

Jennifer Lopez sceglie, subito dopo il matrimonio con Ben Affleck, l’Italia, come meta per qualche giorno nel Belpaese sia per rilassarsi nella luna di miele che l’ha vista trascorrere un po’ di tempo anche a Parigi sia per un evento benefico, un concerto di beneficenza, privato, dell’Unicef, organizzato da un brand multilusso. E, in uno dei primi lunghi viaggi di J Lo dopo i tanti mesi di difficoltà per tutti negli spostamenti tra lockdown e restrizioni, la Sardegna non figura tra le sue mete. E l’invito, fatto un mese prima dell’inizio dell’incubo del virus, dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, è rimasto lettera morta. La Lopez aveva espresso il desiderio di venire in Italia e, addirittura, di viverci. Truzzu, insieme ad altri sindaci, aveva colto la palla al balzo: “Vieni a vivere a Cagliari”. Una lettera, una dichiarazione che aveva suscitato un fiume di reazioni: il web era stato invaso dai meme che ritraevano la cantante al Bastione o al Poetto, con il sindaco che aveva dichiarato che “adesso tutti parlano di Cagliari”. Ma poi, a più di due anni di distanza, l’invito è rimasto lettera morta. E una delle regine della musica a livello mondiale non ha ancora deciso se e dove mettere radici nel Belpaese.