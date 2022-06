Jacopo Cullin in tour nell'Isola dal 9 luglio al 2 settembre - Sardegna

Parte il tour estivo in Sardegna di Jacopo Cullin: l'attore e regista cagliaritano torna in scena dal 9 luglio al 2 settembre per riproporre "È inutile a dire!", lo spettacolo già sold out a poche ore dalla messa in vendita dei biglietti di ogni suo appuntamento. Farà tappa al Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo (9 luglio), ad Alghero piazzale Lo Quarter, (17), Fonni, al Santuario della Madonna dei Martiri, (20), all'Anfiteatro di Tharros (22) e al Parco dei Suoni di Marina di Cardedu (30). Il mese di agosto si prosegue alle Miniere di Montevecchio (6) e a Monserrato, negli spazi del Comparto 8, (27). Il 2 settembre Cullin sarà in scena alle Miniere di Monteponi a Iglesias. Altre date sono in fase di definizione.

In scena Cullin, incalzato da Gabriele Cossu, interpreta tre dei suoi storici personaggi: Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu, scelti appositamente per far sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi del nostro tempo. Accompagnano gli attori in scena i musicisti Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

"Sarà un tour celebrativo, da poco ho compiuto quarant'anni e voglio festeggiare insieme al pubblico - afferma Jacopo Cullin - ringrazio di cuore i Comuni che hanno deciso di ospitarci e accoglierci con tanto entusiasmo e affetto. Mi sarebbe piaciuto esibirmi e festeggiare anche nella mia città, ma purtroppo a Cagliari non è attualmente disponibile nessuno spazio per gli spettacoli all'aperto".

Fonte: Ansa Sardegna