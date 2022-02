Jacob Gonzales, il violinista di strada che un commerciante voleva cacciare da via Manno: ha vinto lui con la sua musica

Un artista di strada è intento a suonare il suo violino, allietando i passanti in cambio di qualche spicciolo. Accade che un negoziante che lavora proprio lì ne sia contrariato e chiami i carabinieri, che puntualmente arrivano. Accade che alla vista dei carabinieri e compreso l’accaduto, il capannello di persone diventi tutto di un tratto più folto e si stringa a cerchio attorno all’artista, lo applauda incitandolo a continuare a suonare. Nella custodia del violino poggiata per terra gli spiccioli aumentano, si aggiungono banconote da 5, 10, 20 euro poggiate l’una sull’altra. Ogni centesimo e ogni banconota riposta è accompagnata da un applauso. Accade che il carabiniere gli poggi una mano sulla spalla, gli sussurri qualcosa e poi se ne vada, lasciandolo lì a suonare il suo strumento.

Lui è Jacob Gonzalez ed è un artista”.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Jacob Gonzales è un violinista di strada. La musica è la sua vita, la strada è la sua storia, cercare di dare un sorriso agli altri è la sua passione. Jacob forse non avrà mai un bellissimo ricordo di Cagliari: una negoziante di Cagliari ha provato a cacciarlo via, chiamando addirittura i carabinieri. Ma non. c’è riuscita: difeso anche dai passanti, ha dimostrato di avere tutti i documenti in regola per suonare lì, nel cuore dello shopping cagliaritano. La pagina Fb “il sarcofago oscuro” racconta per prima i dettagli della vicenda avvenuta sabato sera a Cagliari:Poi alla nostra redazione arriva una lettera aperta, che pubblichiamo integralmente, in difesa dell’artista di strada: