Italvolley e Alessia Orro in campo contro la Francia sognando le semifinali degli Europei

Alessia Orro - Foto De Sanctis-Galbiati-Rubin/FIPAV

Oristano

Stasera la sfida da dentro o fuori a Firenze

È il giorno dei quarti di finale degli Europei femminili per l’Italvolley di Alessia Orro. Stasera le azzurre scenderanno in campo a Firenze contro la Francia. La partita avrà inizio alle ore 21. In palio c’è un biglietto per le semifinali, in programma a Bruxelles.

Sabato scorso l’Italia ha superato 3-0 la Spagna, dopo aver vinto a punteggio pieno il gruppo B.

Due anni fa la palleggiatrice originaria di Narbolia aveva conquistato il titolo europeo con le azzurre.

Sarà possibile seguire la diretta tv di Italia-Francia su Rai 2, Rai Sport, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena.

Martedì, 29 agosto 2023

