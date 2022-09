Italgas: reti sarde Medea più automatizzate con sistema Dana - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 SET - Le reti "native digitali" di Medea in Sardegna compiono un ulteriore salto tecnologico grazie all'applicazione di Dana (Digital Advanced Network Automation), il software proprietario realizzato in house nella Digital Factory del gruppo Italgas, che consente di controllare e gestire da remoto il network di distribuzione del gas.

Le prime condotte e impianti al momento coinvolti dall'importante upgrade digitale sono quelli al servizio dei centri di Arzana, Cardedu, Barisardo, Lotzorai, Perdasdefogu, Talana (in provincia di Nuoro), Berchidda, Pattada, Tissi, Tula (Sassari) ed Escalaplano (Sud Sardegna). Tutte le reti in esercizio a gas naturale in Sardegna saranno progressivamente interessate dall'estensione del sistema entro il prossimo anno, quando il Gruppo conta di automatizzare tutti i 75.000 chilometri di rete gestiti in Italia.

Dana è un software unico nel suo genere a livello mondiale.

Attraverso un'interfaccia HMI (Human Machine Interface) permette al personale addetto all'esercizio degli asset di disporre di una visione d'insieme in tempo reale del sistema distributivo, consentendo una puntuale verifica del funzionamento di tutte le componenti e la loro diretta gestione da remoto. Un sistema cartografico incorporato nel software consente, inoltre, di navigare i singoli segmenti del network migliorando di fatto la conoscenza sempre più approfondita e complessiva delle reti. I dati operativi raccolti dal campo sul Dana alimentano anche innovativi algoritmi di analytics e predictive maintenance sviluppati nella Digital Factory, che consentono di intercettare per tempo eventuali anomalie di funzionamento ed introdurre nuovi approcci all'esercizio e manutenzione degli asset della distribuzione.

Il Gruppo Italgas, attraverso Medea, ricorda di avere realizzato in Sardegna "le reti più all'avanguardia del Paese, smart e flessibili, in grado di accogliere e gestire nel prossimo futuro anche gas rinnovabili come biometano, idrogeno e metano sintetico, la cui produzione è attesa in forte sviluppo nei prossimi anni". (ANSA).



