Ita: primi voli da e per la Sardegna

Hanno debuttato oggi i voli di Ita Airways e da e per Sardegna. Il primo volo è stato l'Az1561 da Cagliari a Linate alle ore 6.35. Il primo volo da Cagliari verso Roma, l'Az1588, operato da un Airbus A320 dedicato al grande campione sardo Gigi Riva, è arrivato alle 7.53 all' aeroporto di Fiumicino.

Con la sigla AZ 1591 il primo volo da Fiumicino verso Cagliari è previsto in partenza alle 9.15. Ita Airways opera voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Cagliari, Alghero e Olbia.



Fonte: Ansa Sardegna