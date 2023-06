Ita, follia overbooking anche nei voli in continuità: "Biglietti fatti a marzo, assurdo"

La follia dell’overbooking non fa eccezione e anche Ita finisce nel calderone delle polemiche. Il volo Elmas-Roma ha visto più passeggeri che posti disponibili. A raccontare l’ennesimo folle caso è Cristian Gitani: “Volo per Roma, arrivo in aeroporto, siamo in tre, sono all’imbarco, mi dicono che non ci sono i posti, penso mi stiano prendendo in giro ma la tipa mi dice che sono in overbooking”. Che fare? “Mi ha detto che i miei posti erano stati assegnati ad altre persone e che solo se qualcuno avesse rinunciato sarei potuto salire, ma avevo fatto i biglietti a marzo”.

Alla fine in quattro hanno deciso di restare a terra, e probabilmente saranno rimborsati. Ma resta l’amarezza per il trattamento riservato ai sardi da parte della compagnia aerea che ha vinto la continuità territoriale: “Stiamo andando sempre peggio”.