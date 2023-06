It-Alert, test superato nell'Isola: l'allarme squillato sugli smartphone di quasi tutti i sardi

Missione compiuta: tra le 12 e le 12:01 tutti i cellulari dei sardi hanno iniziato a squillare. La simulazione del test di It-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di cui si sta dotando l’Italia per comunicare in tempo reale ai cittadini emergenze imminenti. Sullo schermo degli smartphone è apparso un messaggio, scritto anche in inglese, con un segnale audio abbastanza forte, che è riuscito a “bucare” anche le suonerie silenziose. Dopo avere cliccato “ok”, chi ha voluto compilare un questionario ha potuto farlo collegandosi su internet nel sito dedicato.