Istruzione per gli adulti, apre a Cabras una sede distaccata del Cpia 4 di Oristano

Cabras

Lezioni nei locali della scuola di via Trieste, anche per gli immigrati

Si rafforza la collaborazione tra il Comune di Cabras e il Centro provinciale di istruzione per gli adulti di Oristano. Dopo la giornata di orientamento organizzata alcune settimane fa nel palazzo comunale di piazza Eleonora per presentare i corsi 2023-2024, la Giunta guidata dal sindaco Andrea Abis ha ottenuto l’attivazione a Cabras di una sede didattica.

“Il Centro di istruzione per adulti di Oristano è un’istituzione scolastica che svolge un compito sociale fondamentale”, spiega Abis, “in quanto si occupa della formazione di base dei giovani e degli adulti che non hanno avuto modo di completare gli studi dell’obbligo. Raggiungere un livello di istruzione minimo è un passo indispensabile per tutti i cittadini. Abbiamo sostenuto la preziosa collaborazione tra il CPIA e l’Istituto comprensivo scolastico di Cabras e ora abbiamo voluto consolidarla con l’apertura di una sede locale. Era importante creare questo centro didattico a Cabras e avviare un circolo virtuoso di nuove iscrizioni, che progressivamente arriveranno. Mi piace considerarlo un messaggio in controtendenza rispetto a un presente di forte arretramento delle politiche di investimento pubblico sulla scuola”.

In accordo con il dirigente scolastico Paolo Figus, la sede del CPIA a Cabras è stata individuata nei locali della scuola secondaria di primo grado di via Trieste, luogo didattico per eccellenza, che accoglierà negli orari pomeridiani quanti vorranno iscriversi ai corsi.

“Come istituzione scolastica abbiamo aderito alla proposta con entusiamo”, dice il dirigente Paolo Figus. “Da parte nostra comporta un grande impegno organizzativo e logistico ma siamo sicuri che si debba tenere conto del grande valore aggiunto che questo servizio può restituire alla comunità. Una volta il processo si sarà consolidato nel tempo, sarebbe molto interessante creare dei momenti di confronto con chi sta vivendo l’esperienza: sarebbe l’occasione per un importante arricchimento interculturale”.

Potranno iscriversi ai corsi tutte le persone che hanno raggiunto i 16 anni e vogliono frequentare le lezioni per il raggiungimento della licenza media e per assolvere all’obbligo scolastico con il biennio di scuola superiore.

“Innalzare il livello di istruzione della popolazione è un dovere delle politiche pubbliche, ancor di più quando si verificano particolari esigenze, come la presenza di persone provenienti da altre zone del mondo che necessitano di un’alfabetizzazione che consenta loro di comunicare, esprimersi e potersi inserire nel mondo del lavoro”, dice l’assessora comunale alle Politiche sociali, Laura Celletti. “Cabras oggi accoglie diversi giovani e adulti stranieri ed è importante che anche loro possano svolgere un’attività quotidiana di studio”

Soddisfazione è stata espressa da Carmencita Feltrin, dirigente del Cpia 4: “Il lavoro sinergico tra il Centro provinciale di istruzione per gli adulti di Oristano, l’amministrazione comunale e la dirigenza dell’Istituto comprensivo di Cabras”, ha detto Feltrin, “permetterà alla nostra istituzione scolastica statale di avviare, nell’immediato, diversi corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per gli adulti e giovani adulti stranieri, appena giunti a Cabras, favorire la loro integrazione nella comunità territoriale, acquisire i saperi e le competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva e valorizzare le competenze personali anche in chiave occupazionale”.

Le lezioni si svolgeranno nella fascia pomeridiana/serale per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Accanto ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, il CPIA 4 offrirà percorsi di primo livello per il completamento degli studi e percorsi di garanzia delle competenze per promuovere l’apprendimento permanente.

Sabato, 14 ottobre 2023