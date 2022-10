“Avviamo con entusiasmo un nuovo ciclo di incontri con una rassegna pensata appositamente per imprimere dei ricordi autentici nei lettori attraverso l’incontro con gli scrittori del panorama sardo”, afferma la consigliera ai servizi bibliotecari, Paola Deiala. “L’idea dell’istantanea, concordata con le operatrici della biblioteca, suggerisce proprio il desiderio di creare relazione, un rapporto sempre più intenso tra la comunità e l’amore per i libri”.

Ritratto di donna è un romanzo a due voci: una madre e una figlia parlano al proprio io interiore e insieme l’una all’altra, alla ricerca delle radici di un rapporto ormai sfaldato dal tempo e che, proprio nel momento in cui trova risoluzione, si chiude tragicamente. Pagine in cui la psicologia e il fragile relazionarsi umano e genitoriale trascinano il lettore, intimamente commosso, sino alla conclusione.

Cristian Mannu, già vincitore della XXVIII edizione del Premio Italo Calvino e del Premio Fondazione Megamark con la sua prima opera, Maria di Isili, è un autore che sin dai primi passi si è distinto per la sensibilità e la delicatezza della sua penna, per una scrittura insieme gentile e introspettiva.

La biblioteca comunale di Cabras, con l’assessorato alla Cultura, avvia la stagione autunnale con una nuova rassegna letteraria, Istantanee d’autore. Un progetto che intende rievocare l’idea della bellezza dei momenti genuini e spontanei, proprio come un’istantanea fotografica, capace di cogliere le emozioni suscitate dalle pagine dei romanzi. Così come i libri, l’istantanea imprime nella carta una dinamicità difficile da catturare.

Fonte: Link Oristano

