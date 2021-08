Isili, trasferiti i medici: chiude il pronto soccorso del presidio ospedaliero

Il personale medico è stato temporaneamente assegnato all'unità operativa di medicina dello stesso presidio

«Una decina di giorni fa il governatore Solinas - sottolinea Luca Pilia, il sindaco di Isili - si era impegnato a sbloccare la situazione così come in precedenza avevano fatto l'assessore alla Sanità Mario Nieddu e Massimo Temussi, il commissario straordinario dell'ats Sardegna". La decisione del direttore Marracini si è resa necessaria a causa della recrudescenza della emergenza pandemia da covid 19. Il direttore è stato costretto a disporre la riconversione in degenze covid della unità operativa di medicina del presidio ospedaliero del Santissima Trinità di Cagliari. I pazienti saranno trasferiti nei presidi periferici di Isili e Muravera, San Marcellino (Gian Carlo Bulla)

«Una pietra tombale sull' ospedale di Isili e sul diritto alla salute dei cittadini del territorio», afferma il sindaco di Escolca Eugenio Lai, nonché consigliere regionale. Il presidente della comunità montana Samuele Gaviano, Sindaco di Serri, ha chiesto un incontro urgente al presidente della giunta regionale Solinas per fare il punto della situazione e ha convocato per domani mattina, mercoledì, a Isili l'assemblea dei sindaci del territorio. La decisione del direttore Marracìni è stata stigmatizzata da tutti i primi cittadini.

Fonte: La Nuova Sardegna

