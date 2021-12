Albagiara

L’evento organizzato dal Consorzio Due Giare si terrà nel weekend pasquale

È ufficiale: la Myland Cross Experience, l’annuale e atteso evento sportivo organizzato dal Consorzio Due Giare, si terrà in occasione delle festività di Pasqua, dal 15 al 18 aprile 2022.

La macchina organizzativa è così partita: al via dunque le iscrizioni per partecipare e trascorrere una Pasqua speciale, fra sport, natura e animazione.

Gli appassionati dello sport all’aria aperta, a piedi o su due ruote, e chi ama mettersi alla prova possono già comunicare la propria adesione alla nuova edizione del viaggio-avventura di quattro giorni fra le bellezze naturali, archeologiche, architettoniche e storiche dei tredici comuni del Consorzio turistico “Due Giare”.

La Sardinia Trail Running, incaricata di organizzare anche l’edizione 2022 dell’evento sportivo, ha annunciato che sarà possibile iscriversi fino al 10 aprile, ma chi lo fa prima del 28 febbraio pagherà una quota di partecipazione ridotta.

La grande novità della manifestazione sono quindi le date. È stato scelto il weekend pasquale “per proporre un evento a misura di tutta la famiglia”, ha spiegato il presidente del Consorzio, Lino Zedda. “Finalmente la macchina organizzativa è partita. Ci sarà la parte sportiva, ma anche tanta animazione e tanti eventi collaterali, per una Pasqua davvero speciale e originale nel nostro territorio”.

“Ricordiamo che gli iscritti alla prima edizione della scorsa primavera, ridimensionata poi a causa dell’emergenza coronavirus, potranno iscriversi gratuitamente, senza pagare nessuna quota”, ha ricordato sempre il presidente Zedda.

L’evento. Dopo la prima edizione della scorsa primavera – difficile e ridimensionata a causa della pandemia – MyLand Cross Experience punta a una grande edizione per il 2022. Un viaggio a piedi in mezzo alla natura, ma ora anche in bicicletta, contando solo sulle proprie forze. Il quartier generale rimane il centro servizi Myland di Albagiara, gestito dalla Andrenalinas (diretta da Andrea Solinas), che si occuperà del supporto logistico e dell’ospitalità. L’organizzazione tecnica è sempre di Sardinia Trail Running, diretta da Gianni Mureddu.

Si potrà partecipare a Myland Cross Experience a piedi o in bicicletta, sulla distanza di 139 chilometri, su un percorso articolato in 4 tracce ad anello, con un dislivello di circa 2.900 metri. Un percorso da fare sia in modalità “non stop”, sia un anello alla volta. La partecipazione è vincolata al possesso di un certificato medico per attività sportiva non agonistica, che dovrà essere valido almeno sino al 18 aprile 2022.

Per iscriversi è sufficiente visitare il sito myland-cross-experience.it e compilare il modulo, allegando certificato medico aggiornato e ricevuta di pagamento della quota (scontata a 30 euro per chi si iscrive entro il 28 febbraio 2022; oltre quella data invece 50 euro).