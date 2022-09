Iscrizioni alla scuola civica intercomunale “Più Musica”: c’è tempo fino al 6 ottobre

Cabras Novità l’informatica musicale tra i 22 corsi per gli allievi di Cabras, Riola Sardo, Baratili San Pietro e Siapiccia

C’è tempo fino a giovedì 6 ottobre (scadenza alle 12) per iscriversi alla scuola civica di musica intercomunale “Più Musica”, della quale fanno parte Cabras, Riola Sardo, Baratili San Pietro e Siapiccia. È possibile scegliere il livello di studio – tra propedeutica e formazione musicale di base, avanzato e perfezionamento – con i corsi di pianoforte, pianoforte jazz, tastiere, chitarra classica, tradizionale, moderna e jazz, violino, flauto, tromba, clarinetto, canto classico e moderno, percussioni e batteria, contrabbasso, basso elettrico, launeddas, sassofono, fisarmonica, fisarmonica tradizionale e organetto. “Le lezioni sono suddivise in corsi individuali classici, moderni e di musica popolare”, spiega il direttore della scuola, Fortunato Casu. “Quest’anno, a grande richiesta, tra i ventidue corsi attivi abbiamo inserito anche quello di informatica musicale, che approfondisce l’applicazione delle tecnologie informatiche alla musica”. “Puntiamo sulla qualità dell’offerta di un servizio che da anni ci regala grandi soddisfazioni”, commenta Carlo Trincas, assessore comunale alla Cultura a Cabras. “Quest’anno tra gli eventi in programma nel cartellone dell’Estate cabrarese abbiamo potuto apprezzare la bravura dei bambini e dei ragazzi del corso di batteria, che hanno saputo intrattenere un pubblico decisamente entusiasta e partecipe. Siamo convinti che anche il prossimo anno avremo delle sorprese da parte degli allievi della scuola civica”. Le attività didattiche della scuola avranno inizio a novembre. Le preiscrizioni sono gratuite e il modulo è scaricabile nella pagina dedicata alla scuola civica del sito istituzionale, sezione Vivere Cabras. Le adesioni dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cabras, in piazza Eleonora 1, a mano o a mezzo posta, oppure spedite tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o ancora via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per informazioni è possibile chiamare il numero 347.3703481 o scrivere alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Martedì, 20 settembre 2022

