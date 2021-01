Iscrizioni albo imprese artigiane: “Finita una situazione paradossale”

“I rappresentanti della Confapi Sardegna che fanno parte degli organismi dirigenziali della nuova Camera di commercio di Cagliari-Oristano attiveranno una fattiva collaborazione con il territorio, finalizzata a raccogliere sollecitazioni e proposte da tradurre in azioni da mettere in campo, avendo sempre ben presente il bene comune e lo sviluppo delle imprese e del territorio dell’Oristanese”, conclude Sergio Cutuli.

Il consigliere territoriale delegato di Oristano, Sergio Cutuli, in una nota parla di “definitiva risoluzione della annosa questione tra la Regione Sardegna e la Camera di commercio di Oristano relativa alla mancata iscrizione delle imprese artigiane al relativo Albo, causata dalla legge regionale n. 32 del 5 dicembre 2016, che aveva soppresso le Commissioni regionali e provinciali per l’artigianato e l’Albo delle imprese artigiane”.

“Le sollecitazioni istituzionali della Confapi Sardegna di Oristano hanno finalmente raggiunto l’obiettivo, mettendo fine ad una situazione paradossale che ha determinato quattro anni di incertezza e un danno economico importante per il territorio e per le imprese artigiane in particolare”. Così Confapi commenta la riattivazione delle iscrizioni all’albo delle imprese artigiane .

Fonte: Link Oristano

