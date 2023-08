Is Fassonis, a Santa Giusta via ai festeggiamenti

Santa Giusta

In acqua sfida tra i giovani e gli adulti. La sfilata anticipa la regata e la sera musica e buon cibo locale

Saranno i giovanissimi ad aprire a Santa Giusta le regate di Is Fassonis, in programma domenica prossima (27 agosto): sette giovani, tra cui due ragazze, saliranno sulle tipiche imbarcazioni, is fassonis, pronti per sfidarsi nelle acque della laguna con la gara a remi. Una volta terminata la prima gara, spazio alla seconda: quella a cantoi, che vedrà impegnati gli adulti, circa 8-9 partecipanti. I regatanti, stando in piedi con grande senso di equilibrio, cercheranno di avanzare facendo leva sul fondale dello stagno con l’ausilio di una lunga pertica.

La giornata di festa prenderà il via dalla mattina, alle 9.30, dalla piazza del Comune, con la sfilata dei regatanti, accompagnati dal gruppo folk “Mindizzu” di Santa Giusta e dalla musica di Filippo Cominu, all’organetto.

Dal sindaco un appello a partecipare, con l’abito tradizionale: “La regata de Is fassonis”, scrive Casu, “è un evento che da 40 anni mette in risalto la nostra comunità e le tradizionali imbarcazioni usate in laguna dai nostri avi. Vi aspettiamo numerosi!”.

Alle 10.30 via alle regate.

La pausa pranzo è prevista alle 13 e darà la possibilità ai visitatori di degustare anguille e muggini arrosto. In serata, dalle 20, spazio alla Sagra del pesce arrosto e alle 21.30 chiude la giornata lo spettacolo musicale “Feminas” di Cristina Fois e il suo gruppo.

Già stasera la prima serata di festeggiamenti. Si parte alle 18 con l’apertura degli stand della Festa della birra Warsteiner. I visitatori potranno gustare dell’ottima birra fresca, all’ombra della pineta attorno allo stagno. Spazio poi alla musica, dalle 20 in poi, con il memorial “Kikko e Max” e, a seguire, la discoteca in piazza con dj set a rotazione e karaoke.

Domani, sabato 26 agosto, in programma la festa della birra Warsteiner (dalle 18), accompagnata i sapori locali, con degustazione del pesce arrosto (dalle 20). La seconda serata si chiuderà con lo spettacolo musicale della band “Sopra la follia” e le canzoni di Vasco Rossi, dalle 22.30.

La 41ª edizione della regata de Is Fassonis 2023 è organizzata dal Comune e dall’associazione turistica Pro loco di Santa Giusta, con la Cooperativa Pescatori di Santa Giusta.

Venerdì, 25 agosto 2023