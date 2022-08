Santa Giusta

Le informazioni utili e il programma della manifestazione

Manca poco alla tradizionale regata de Is Fassonis, in programma questo fine settimana. Domani e domenica (28 agosto), nella laguna di Santa Giusta si svolgerà la tanto attesa competizione con le antiche imbarcazioni realizzate con fascioni di erbe palustri.

Anche oggi una trentina di volontari sono al lavoro per organizzare al meglio il luogo dove si svolgerà la manifestazione. Per assistere alla regata di domenica, hanno predisposto un’apposita area parcheggi gratuita, situata poco prima del distributore di benzina, all’incrocio con la via L. Garau (sulla sinistra per chi arriva da Oristano, e sulla destra per chi arriva da Arborea).

“Consigliamo di arrivare entro le 9″, suggerisce Vittorio Delauso, presidente della Pro Loco, ” in modo da parcheggiare in tempo e poter assistere alla sfilata e alla regata. I nostri volontari aiuteranno nelle manovre di parcheggio e garantiranno così l’ordine di sosta per le vetture, per non intralciare né il traffico né lo svolgimento dell’evento”.

Intanto i regatanti scaldano i muscoli per le gare di domenica: una decina domenica alle 10.30 “sfideranno” le acque palustri dello stagno del paese: c’è chi farà solo quella sui fassonis a remi e chi quella “a cantoi” o entrambe.

“In questi giorni si stanno allenando e ancora non sappiamo chi farà entrambe le regate, spiega il presidente Delauso. “Tra loro c’erano anche due ragazze. Sarebbe stata la prima volta che una rappresentanza femminile partecipava alla regata, ma hanno chiesto di partecipare il prossimo anno perché ancora non esperte. Non è semplice come sembra e ci vuole comunque allenamento ma siamo soddisfatti di aver coinvolto nuove leve che contribuiscono a portare avanti questa tradizione”.

Gli organizzatori invitano a partecipare anche al pranzo a base di muggini, con menù fisso.

“Abbiamo predisposto un’area pranzo da 300 posti circa”, conclude il presidente Delauso, “invitiamo tutti a degustare i piatti tipici e contribuire così a sostenere la festa e l’intera organizzazione dell’evento”.

Il programma. Per la prima giornata di sabato l’apertura degli stand della birra alle 18. Dalle 20 poi la Sagra della pasta con bottarga, che proporrà anche degustazioni di piatti con muggini arrosto.

Non mancherà poi la musica: il coro polifonico di Santa Giusta presenta la serata etnica “Sonos e cantos”, con i gruppi Galusè e l’associazione Launeddas del Sinis.

La festa entrerà nel vivo con la seconda giornata, domenica. Alle 9.30 prenderà il via dai locali “Open space” vicino al municipio la sfilata dei regatanti, accompagnati dal gruppo folk di Oristano e dal gruppo folk Mindizzu di Santa Giusta.

La tradizionale regata sui fassonis a remi prenderà il via alle 10.30. E un’ora dopo, alle 11.30, si competerà sui fassonis “a cantoi”, spinti dalla tradizionale asta costruita con canne legate assieme.

Gli stand della birra apriranno al pubblico sin dalla mattina. La pausa pranzo è prevista alle 13, con un menù a base di anguille e muggini arrosto. Il muggine sarà il piatto principale dell’omonima sagra in programma per la sera, dalle 20 in poi.

A chiudere l’edizione di quest’anno della regata de Is Fassonis sarà l’esibizione musicale del gruppo “Cordas et Cannas”.

La manifestazione è organizzata dal comune e dalla Pro loco, con l’ausilio della Cooperativa Pescatori Santa Giusta.