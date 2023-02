“Irrighiamo insieme”, il Consorzio lancia un sistema che taglia consumi d’acqua e costi

Oristano

Il progetto pilota ha già permesso di scoprire 2.400 ettari che ricevevano il servizio abusivamente

Un progetto pilota e innovativo per razionalizzare il consumo dell’acqua impiegata nelle irrigazioni: garantirà efficienza e risparmi agli agricoltori ed è stato presentato oggi dai vertici del Consorzio di Bonifica di Oristano.

Il progetto “Irrighiamo insieme” è stato realizzato dalla Why Company, realtà giovane e dinamica dal cuore sardo ma impegnata su tutto il territorio nazionale, a supporto di imprese ed enti locali nell’ambito della consulenza aziendale e dell’innovazione digitale.

Attraverso la digitalizzazione della rete irrigua, inizia una nuova era nella quale tradizione e innovazione si incontrano grazie a un software gestionale, nato per ottimizzare il servizio, rendere efficienti gli interventi, monitore le attività, ridurre costi e sprechi nella gestione delle opere di distribuzione irrigua.

Al centro del progetto c’è il consorziato, al quale è stato reso fruibile, veloce ed intuitivo l’accesso a tutti i servizi, ma non solo. Vantaggi non di poca importanza sono quelli finalizzati all’abbattimento dei costi, che chiaramente si traduce in riduzione dei tributi emessi dal Consorzio verso gli imprenditori agricoli, al monitoraggio e alla prevenzione dell’abusivismo irriguo e all’organizzazione delle attività quotidiane degli operatori, impiegati nelle opere di manutenzione della rete e degli impianti, nonché nel presidio del territorio.

Ci sono già i primi risultati: 2.400 ettari irrigati abusivamente sono stati rilevati grazie all’incrocio dei dati con le mappe interattive introdotte all’interno della piattaforma sviluppata ad hoc.

Il presidente del Consorzio, Carlo Corrias, è soddisfatto dei risultati ottenuti nell’ottimizzazione del sistema, che ha già portato evidenti progressi organizzativi ed economici, ottenuti grazie alla sua intuizione, abbondantemente soddisfatta dal sistema sviluppato.

Grazie al sistema di reportistica sviluppato da Why Company a integrazione della piattaforma, i dirigenti dell’ente consortile sono ora in grado di gestire e monitorare gli interventi degli operatori sul campo avendo ben chiare le priorità principali, come le aree di intervento più sensibili ma soprattutto le condotte sottoposte a più interventi durante l’anno, per le quali è possibile programmare preventivamente un intervento di sostituzione.

Con questo tipo di gestione è possibile evitare non solo lo spreco dell’acqua ma anche eventuali interruzioni di servizio nell’erogazione, che danneggerebbero gli agricoltori.