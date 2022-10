La Sardegna e il Forte Village si preparano ad ospitare Domenica 23 Ottobre 2022 la seconda edizione dell’IRONMAN 70.3 Sardegna, la gara internazionale di triathlon, unica con il marchio IRONMAN nell’Isola, presente in Italia solo con le due gare di Cervia e Jesolo.

È cominciato dunque il conto alla rovescia per questo importante evento sportivo che, come lo scorso anno, avrà dell’incredibile con la partecipazione di circa 1200 atleti che già da giovedì cominceranno ad arrivare nell’Isola per confrontarsi, prima della fine della stagione, con gli straordinari percorsi che la Sardegna offre.

L’evento verrà lanciato ufficialmente venerdì 21 Ottobre in occasione della Conferenza stampa che si terrà al Forte Village alle ore 11. La gara prenderà il via alle ore 9:00 di Domenica 23 con la frazione di nuoto (1900 m), seguita dai 90 Km di Bike e 21 km corsa (70.3 miglia in totale).

Per garantire lo svolgimento della gara in condizioni di massima sicurezza, sono previste nella giornata di domenica alcune restrizioni alla viabilità che interesseranno la Strada Statale 195, la Strada Provinciale 71, la Strada per Is Morus, la Litoranea di Cala d’Ostia (Comune di Pula), Via Cagliari e Via Sulcis nel Comune di Teulada e Via Italia nel Comune di Sant’Anna Arresi.

La chiusura delle strade verrà regolata in base all’orario previsto di passaggio degli atleti. Sarà possibile pertanto assistere alla frazione ciclistica nei centri abitati come riportato a seguire:

Domus de Maria: dalle 9:30 alle 11:00 circa

Teulada: dalle 10 alle 11:30 circa

Sant’Anna Arresi: dalle 10:20 alle 12:20 circa

Porto di Teulada; dalle 10:50 alle 13:10 circa

Chia: dalle 11:30 alle 14:20 circa

La frazione podistica interesserà prevalentemente la strada litoranea di Santa Margherita.

