Irgoli, paurosa esplosione in una casa: fatale un guasto al termocamino

Grave esplosione in una abitazione di Irgoli, solo per miracolo non si registrano vittime o feriti, visto che al momento della deflagrazione in casa non c’era nessuno. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola: la forte esplosione ha squarciato le mura di una abitazione. Le cause che hanno originato l’esplosione hanno avuto origine dal termocamino, al momento si propende per il malfunzionamento del sistema di controllo della pressione sulla caldaia. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina per gli accertamenti di legge.