Ira pastori, "noi ancora snobbati, campagne non interessano" - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - "Abbiamo avuto a che fare con diverse Giunte regionali ma con cialtroni come questi mai". "La comunicazione di annullamento ci è arrivata solo questa mattina, è una mancanza di rispetto, il nostro settore non interessa affatto, è molto grave". Non è andato giù ai pastori senza bandiera l'annullamento della riunione del tavolo tecnico sulla Pac, previsto per questo pomeriggio in Consiglio regionale e che doveva approfondire i dettagli del taglio delle risorse Ue spettanti alla Sardegna.

L'incontro è stato disdetto con una comunicazione formale del presidente della commissione Piero Maieli, che ha preso atto di un'altra riunione convocata in concomitanza dall'assessora dell'Agricoltura Gabriella Murgia con le associazioni di categoria. Riunione che, a quanto si apprende, è stata poi a sua volta soppiantata da un vertice convocato dal presidente della Regione Christian Solinas, con i rappresentanti del Ministero, l'assessora, il presidente della commissione e i tecnici della Regione sulla malattia emorragica del cervo.

I portavoce dei pastori sono comunque arrivati a Cagliari, sotto il palazzo del Consiglio regionale, per segnalare lo smacco e la scarsa attenzione della Regione. "Stavamo cercando soluzioni per recuperare gli errori di questa Giunta, abbiamo presentato dei documenti, non li hanno nemmeno presi in considerazione e oggi rimandano tutto, senza nemmeno darci un altro appuntamento", dice Gianuario Falchi, da anni portavoce degli allevatori.

"Troviamo assurdo che sia stato cancellato un tavolo in così breve tempo - sottolinea l'altro portavoce Fabio Pisu - per disdire un appuntamento servono almeno quarantott'ore. Questo dimostra la poca sensibilità della politica verso i portatori di interesse".

Ad ascoltarli c'era il coordinatore regionale della Lega Dario Giagoni. "Ho già inviato al sottosegretario della Lega Luigi D'Eramo l'elenco delle criticità esposte due settimane fa dagli allevatori - ha spiegato il deputato ai pastori - il sottosegretario si è subito interessato e dopo le verifiche con gli uffici gli aspetti tecnici, si è impegnato a trovare una soluzione sulle risorse".

Ma anche Giagoni ha stigmatizzato il metodo: "L'assessora Murgia è stata irresponsabile, avrebbe dovuto indicare immediatamente un'altra disponibilità per l'incontro di un tavolo tecnico così importante. Forse è opportuna un'ampia riflessione da parte del presidente Solinas se sia il caso di riconfermare questa assessora all'Agricoltura".

"Ora aspettiamo che l'assessora ci dia un altro appuntamento non oltre la prossima settimana - ha precisato Il presidente della commissione Agricoltura Piero Maieli - dobbiamo ragionare su dati certi per verificare le risorse della Pac e trovare eventuali soluzioni". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna