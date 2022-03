Una volta tanto è sardo non chi ha subito una truffa ma chi l’ha compiuta. La tecnica di vendere qualcosa on-line e non spedirlo dopo aver ricevuto il denaro, il più banale quindi dei raggiri, ha visto come vittima una cinquantenne di Bolzano, imprenditrice, che avendo trovato su un noto social network un iPhone di ultima generazione, nuovissimo, in vendita per soli 800 euro, invogliata dal clamoroso affare, ha inviato un bonifico per l’acquisto. Naturalmente il telefonino non è poi mai stato spedito. I carabinieri di Bolzano al termine di una laboriosa indagine, consistita in escussioni di testi e analisi di movimentazioni bancarie, sono riusciti a ricostruire che l’autore del raggiro è un trentasettenne cagliaritano che si è avvantaggiato di quel bonifico.

