Uras

I volontari dell’associazione Monte Arci in piazza per ricordare a tutti che cosa fare in caso di allerta

La campagna della Protezione civile “Io non rischio 2022” arriva in piazza Santa Maria Maddalena a Uras domani – sabato 15 ottobre – con un incontro organizzato dai volontari locali dell’associazione Monte Arci in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dalle 9 alle 19, i volontari della protezione civile ricorderanno ai cittadini i comportamenti corretti da tenere in caso di alluvione, un rischio che minaccia particolarmente il territorio di Uras.

Attraverso delle locandine e una linea del tempo che ricorda tutti gli eventi calamitosi vissuti dal paese, con particolare attenzione per l’alluvione del 2013, si spiegherà come reagire in caso di allerta, sia nelle fasi preliminari, che in quelle ad alto rischio.

La campagna di prevenzione sarà trasmessa dai volontari in una diretta Facebook sul loro profilo “Io non rischio 2022 – AVPC Monte Arci Uras”.

Giunta alla dodicesima edizione, “Io non rischio” si svolgerà in oltre 400 comuni , con il coinvolgimento di circa 450 organizzazioni. A Oristano i volontari della Prociv incontreranno i cittadini in piazza Eleonora, dalle 10 fino alle 18.

Venerdì 14 ottobre 2022