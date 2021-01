Maria Neve Marongiu ha sconfitto il covid dopo 7 mesi grazie al plasma: a Radio CASTEDDU racconta che “i medici e gli infermieri del Santissima Trinità sono diventati la mia seconda famiglia”.

Uno dei casi più lunghi, ha impiegato ben 7 mesi per negativizzarsi e c’è riuscita solo dopo 4 sacche di plasma.

“Ho scoperto di avere contratto il coronavirus in seguito a dei problemi legati all’artrite reumatoide. L’8 aprile vengo ricoverata al Santissima Trinità e provano tutte le cure che ci sono in quel momento; la polmonite però peggiora e richiedono il plasma. Da Pisa arriva l’ok ma in Sardegna solo a luglio riesco ad avere le prime due sacche, su quattro concesse”.

“Vado avanti per due mesi e mezzo, poi ritorna nuovamente la febbre e la polmonite. Sono stata nuovamente ricoverata al Santissima Trinità dove mi fanno le mie altre due sacche, che erano conservate al Brotzu. Dopodiché sono riuscita a negativizzarmi il 5 novembre. Non mi sono mai abbattuta, perché mi hanno sempre sostenuto tutti quanti. Sono forte già per natura, ma ho avuto molta paura e tutt’ora ho paura. Io non dormo la notte e ho ritrovato la fede anche grazie a don Elenio, parroco dell’ospedale, che mi è stato molto vicino. Lì ho trovato una seconda famiglia perché quelli che si vedono tutti i giorni, che sono infermieri e medici, anche se per poco danno conforto, perché una parola buona ce l’hanno sempre, come una carezza. Sono favorevole al vaccino, se potessi lo farei domani stesso”.

L'articolo “Io, guarita dal Covid a Cagliari dopo 7 mesi ho ancora paura: vorrei fare subito il vaccino” proviene da Casteddu On line.