Un cartello assolutamente non veritiero e la spiegazione avvenuta attraverso i social, mezzo più veloce per raggiungere i cittadini, in questo caso i pazienti, dei professionisti della sanità locale dopo che “qualcuno”, e senza conoscere ancora l’intento, ha mandato in confusione chi ha letto la non veritiera informazione. Nel periodo in cui la sanità deve fare i conti con la carenza di medici di base e con disagi e restrizioni legate a questa problematica, essere presenti nelle liste dei pazienti presi in carico dai dottori è quasi un “miracolo”. Ecco allora che, un messaggio del genere è ancora più penalizzante e non confortevole sia per i cittadini, che devono lottare per un diritto, che per i sanitari, oberati di lavoro e giustamente non predisposti a dover perdere tempo anche con gesti che vanno ben oltre un semplice “scherzo”. “Volevo comunicare che stamattina ho trovato staccati dal nostro ambulatorio i cartelli relativi alle nostre comunicazioni per i nostri pazienti. Al loro posto ho trovato stampato, plastificato e affisso questo “INVITO” a cambiare medico. Come ha già scritto mio fratello, noi per ora abbiamo un incarico per un anno che non ci è stato revocato dal momento che nella ASL di Assemini sono previsti 23 medici e attualmente ce ne sono solo 16. In ogni caso noi aspettiamo di poter accedere al futuro bando per poter rimanere con voi definitivamente” ha comunicato la dottoressa.