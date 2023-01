E’ finito in ospedale, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Un ciclista, che stava percorrendo la strada verso Selargius, è stato investito a Settimo San Pietro, in via San Salvatore. Una donna alla guida di un’auto, nel fare manovra l’ha investito: perso l’equilibrio, ha battuto la testa sul parabrezza. Immediati i soccorsi del 118 che l’hanno portato in ospedale dove è stato sottoposto ad accertamenti.

L'articolo Investito un ciclista a Settimo, vola sul parabrezza e finisce in ospedale proviene da Casteddu On line.