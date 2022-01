Investito sulle strisce pedonali, grave un uomo a Cagliari

L'incidente è avvenuto in via Roma, l'automobilista si è fermato per prestargli soccorso

CAGLIARI. Investito sulle strisce pedonali mentre attraversava in via Roma vicino alla Rinascente, un uomo di circa 70 anni è stato trasportatoa con codice rosso all'ospedale Brotzu. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 in via Roma. L'automobilista si è fermato per soccorrere l'uomo che a causa del violento impatto è stato scaraventato sull'asfalto. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo ferito in ospedale.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna