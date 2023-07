Investito nella notte mentre camminava sul ciglio della strada, all’ospedale in codice rosso

Decimoputzu

Il grave incidente lungo la strada provinciale non illuminata

Un uomo è stato investito mentre camminava sul ciglio della strada e trasportato in codice rosso all’ospedale. E’ accaduto questa notte a Villaspeciosa, sulla strada provinciale 3.

Un’autovettura Lancia, guidata da un giovane di 26 anni di Uta, di professione commesso, ha investito l’uomo, 42 anni, di Decimoputzu, che camminava sul ciglio della strada priva di illuminazione. Sul posto sono giunti i soccorsi del srvizio 118.

L’uomo ha riportato traumi diversi ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, in codice rosso, non in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Decimomannu. Dovranno accertare dinamica e responsabilità dell’incidente.

Lunedì, 24 luglio 2023