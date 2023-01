Investito e curato, ora Bomber cerca casa: appello a Radio Zampetta Sarda

UNA DOLCE CASA PER IL BEL MICIONE BOMBER.

Questa storia racconta un po’ la vita dei tanti gatti che vivono liberi nelle città, e sono esposti a mille pericoli.

Vi presentiamo Bomber, un bel micione di Cagliari, la sua casa è la strada, il suo giaciglio non è un morbido lettino ma il duro e freddo asfalto.

A metà dicembre è stato investito riportando la frattura della mandibola, Kate lo ha soccorso e lo ha portato in clinica per le cure di cui aveva bisogno.

È stato operato, curato e adesso è pronto per un’ adozione del cuore.

Purtroppo se non trova casetta verrà lasciato nel territorio col rischio che venga investito un’ altra volta, perché vive in una zona molto trafficata.

Se volete dare una possibilità di rinascita al bel micione, potete contattare Kate al

+39 333 328 5298

