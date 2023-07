Investito da un'auto sulla SP 3 a Villaspeciosa, grave un 42enne

Stanotte attorno all’una a Villaspeciosa, sulla strada provinciale 3, per cause in corso di accertamento un 42enne del luogo, mentre camminava sul ciglio della strada priva di illuminazione, è stato investito da una Lancia condotta da un ventiseienne, commesso di Uta. A bordo del mezzo vi era una trentaduenne, impiegata di Decimoputzu, amica del conducente. A seguito delle lesioni riportate, l’investito è stato trasportato con ambulanza medicalizzata del 118 presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, in codice rosso, non in pericolo di vita.

I rilievi planimetrici sul luogo del sinistro sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Decimomannu che hanno anche riscontrato come i documenti di guida e circolazione dell’autista fossero in regola. Tutti i dati raccolti potranno essere utilizzati per i prossimi possibili procedimenti giudiziari. Si tratterà di verificare se vi possa essere stata colpa da entrambe le parti.