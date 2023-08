Investito da un mezzo antincendio: all’ospedale in codice rosso con l’elicottero

Barigadu L'uomo ha riportato traumi al bacino e alla schiena

Un uomo di 69 anni, di Atzara, è stato colpito da un mezzo dell’antincendio boschivo in manovra durante le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato tra Samugheo e Sorgono.

L’incidente è avvenuto alle 12.30 circa, lungo la provinciale 33, in una zona dove l’uomo possiede un terreno.

L’uomo è stato soccorso prima da un mezzo di base di Laconi e successivamente dall’ambulanza medicalizzata Areus di Ghilarza, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, intervenuto da Cagliari.

Il paziente, con traumi al bacino e alla schiena, è stato trasferito a Nuoro in codice rosso. Fortunatamente non corre in pericolo di vita.

