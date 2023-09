Investito da un fuoristrada, muore un ciclista

Arbus

Tragedia lungo la strada provinciale 65

Un ciclista di 38 anni è morto questa mattina lungo la strada provinciale 65. Si chiamava Luigi Surano e abitava a Sant’Antonio di Santadi.

È stato investito da un fuoristrada Mitsubishi Pajero, non lontano dal km 18, in territorio di Sant’Antonio di Santadi, in un tratto di strada delimitato dal guard rail su entrambi i lati.

L’urto è stato violento, il ciclista probabilmente è morto sul colpo. Quando sono arrivati i soccorsi su un’ambulanza del 118 non c’era più nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Arbus per i rilievi.

– segue –

Sabato, 23 settembre 2023