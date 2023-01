Investito da un camion in cantiere a Sassari, grave operaio - Sardegna

Un operaio di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni al Santissima Annunziata di Sassari a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata in un cantiere della strada "Buddi Buddi".

Secondo una prima ricostruzione, il 23enne mentre lavorava alla manutenzione del tratto stradale della provinciale, è stato investito da un camion, riportando un trauma toracico. Subito soccorso dai colleghi, che hanno chiamato il 118, l'operaio è stato portando in ambulanza al Pronto soccorso del Santissima Annunziata, dove ora è ricoverato.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna