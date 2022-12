Bonarcado



Tragedia ieri sera a Bonarcado, la vittima è un pensionato di Paulilatino

Un pensionato di Paulilatino, Costantino Atzori, 80 anni, è morto nella notte all’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari, dove era stato ricoverato dopo un incidente stradale.

L’uomo era stato investito da un’auto nella tarda serata di ieri a Bonarcado. A causa delle gravi lesioni, era stato trasferito dal 118 in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale sassarese.

Nella notte le sue condizioni di sono aggravate ed è deceduto.

L’incidente era accaduto intorno alle 18, davanti al distributore Esso in via Segni, a Bonarcado.

Il pensionato stata attraversando la strada quando è stato travolto da un pick-up condotto da un uomo di Bonarcado, C. P., 41 anni.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Santu Lussurgiu, che stanno ancora lavorando sulla ricostruzione dell’incidente.

Costantino Atzori, insieme alla moglie e alla figlia, aveva portato un carico di olive al frantoio a Bonarcado. Prima di tornare a casa, si erano fermati al distributore per fare rifornimento. Il pensionato è stato investito mentre attraversava la via Segni per risalire in auto.

La notizia della sua morte è arrivata solo questa mattina a Paulilatino. “Siamo sconvolti per questa tragedia”, dice commosso il sindaco Domenico Gallus. “Tutta la comunità è stata colpita dalla scomparsa di Costantino. Per anni aveva lavorato nelle ferrovie. Una brava persona, ben voluta da tutti. Sarà un Natale triste per tutti noi”.

– segue –

Marcoledì, 21 dicembre 2022