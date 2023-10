Investito all’uscita del centro commerciale, trasportato all’ospedale in codice rosso

Cronaca L'incidente nella serata di ieri

Un pensionato di 62 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale dopo essere stato investito all’uscita di un centro commerciale. Il grave incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, in via Segre, a Quartucciu, all’altezza del complesso commerciale Le Vele. Ad investire l’uomo una Hyundai, guidata da un altro pensionato, di 83 anni, di Quartu Sant’Elena.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi del servizio 118 e i carabinieri delle stazioni di Selargius e Quartu Sant’Elena.

L’uomo investito è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. A quanto si è appreso non è in pericolo di vita.

I carabinieri dovranno ricostruire adesso l’esatta dinamica dell’incidente.

Mercoledì, 11 ottobre 2023

