Una donna di 45 anni è stata investita sulle strisce pedonali in via Campania, all’altezza del bar Giardino. Dalle prime notizie che arrivano, è stata trasportata al Brotzu in codice rosso. L’investitore, che guidava una Renault Clio, ha 47 anni, non aveva assicurazione e aveva la patente scaduta. La signora ferita era cosciente quando è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l’investitore è stato trattenuto sul posto. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

