Oristano

Una donna in ospedale con un trauma cranico

Ancora un incidente a Oristano all’incrocio tra via Campania e via Marche, e questa volta purtroppo non c’è solo lavoro per i carrozzieri: una donna è stata travolta sul marciapiede, dopo uno scontro fra due auto, ed è finita al San Martino con un trauma cranico.

Secondo una prima ricostruzione, una automobilista al volante di una Panda non ha rispettato lo stop e si è scontrata con una Ford C Max. Fuori controllo, l’auto poi è finita sul marciapiede proprio mentre passava una donna di 68 anni, che è stata scaraventata per terra e ha battuto la testa.

Leggi la notizia completa su OristanoNoi.

Lunedì, 11 luglio 2022