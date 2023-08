Investita in retromarcia a Sestu, muore dopo 7 giorni di coma: addio a Maria Rosaria Adriotti

È morta dopo sette giorni di coma Maria Rosaria Adriotti, 83enne di Sestu, travolta una settimana fa in retromarcia da un’automobile guidata da un trentenne. L’anziana si è spenta nel reparto di Rianimazione del Brotzu. L’incidente era avvenuto ad un incrocio e, nonostante i rapidi soccorsi, le condizioni della Adriotti sono parse sin da subito molto gravi, tanto che era stata trasportata all’ospedale in codice rosso. Come riporta L’Unione Sarda, è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale.