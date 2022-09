Il dottore si era subito fermato per prestarle soccorso e aveva spiegato tutte le sue ragioni. Per il medico legale è stato sufficiente l’esame esterno sulla salma: le tante fratture riportate hanno confermato che la causa della morte è legato all’investimento con l’auto.

Nessun malore improvviso o legato all’investimento. Per Rita Manunta, la pensionata di 68 anni di Villanova Monteleone morta qualche giorno fa dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari, si sono rivelate fatali le ferite riportate nell’investimento. Così è emerso dall’autopsia svolta dal medico legale Salvatore Lorenzoni, dopo l’ordine ricevuto dal pubblico ministero Ermanno Cattaneo. La donna è stata investita mentre stava attraversando vicino alla sua abitazione dal suo medico di famiglia, Mario Flumene, che è stato indagato per omicidio stradale.

