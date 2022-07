Oristano

Incontri di Confcommercio per presentare le opportunità alle micro e piccole imprese: il primo a Terralba

Un bando regionale metterà 29 milioni di euro a a disposizione delle micro e piccole imprese del commercio e della somministrazione (bar e ristoranti) per sostenere progetti di investimento. Lo stanziamento previsto dalla Finanziaria regionale prevede contributi a fondo perduto del 40%, contributi in conto interessi, contributi in conto capitale per le imprese disposte a investire nella forza lavoro, copertura del 50% del costo delle garanzie rilasciate dai Consorzi Fidi.

Per far conoscere queste opportunità, la Confcommercio di Oristano organizza un primo seminario per mercoledì 20 luglio a Terralba (nel teatro comunale in via Porcella).

L’incontro informativo sarà poi ripetuto a Ghilarza, Oristano e Cuglieri. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

“Si tratta di risorse importanti stanziate con la finanziaria del 9 marzo”, spiega in una nota il presidente della Confcommercio oristanese, Nando Faedda. “L’avviso sarà pubblicato a breve ed è importante che le imprese arrivino preparate a questa importante opportunità, che consente l’impegno delle importanti risorse entro la fine dell’anno”.

Per informazioni e per conoscere il calendario completo dei seminari chiamare il numero 0783.73287 o visitare il sito confcommerciodioristano.it.

Giovedì, 14 luglio 2022