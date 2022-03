Cagliari

Domande telematiche a partire dal 4 aprile, disponibili 2 milioni

Dal 4 aprile, cooperative e consorzi di cooperative in Sardegna che presentino un piano di investimenti per innovazione e miglioramento competitivo della propria attività potranno chiedere alla Regione un aiuto in conto capitale per l’annualità 2022. Il sostegno è riservato alle realtà che non hanno beneficiato dell’aiuto nel 2020 e nel 2021.

Tecnicamente, è previsto il riconoscimento del 50% delle spese ammissibili, al netto dell’IVA, calcolato sulla base di quanto dichiarato nei piani di investimento, e comunque non superiore a 22.500 euro (l’importo dei piani di investimento ammissibile non potrà essere inferiore a 10.000 euro).

Il termine entro il quale dovranno essere fatti gli investimenti è compreso tra la data di pubblicazione dell’avviso e il 31 dicembre 2022.

“Innovazione e strategia sono le parole d’ordine attraverso le quali vogliamo sostenere, con un robusto aiuto fissato complessivamente in 2 milioni di euro, un settore che consideriamo di vitale importanza perché in grado di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli occupazionali in Sardegna”, ha spiegato l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, ricordando i punti salienti della misura.

Le domande di aiuto telematiche (DAT) potranno essere presentate a partire dalle 10 del 4 aprile 2022 ed entro le 23:59 del 2 maggio 2022, esclusivamente utilizzando l’applicativo SIL sul sito SardegnaLavoro.

L’ordine cronologico di invio telematico delle domande sarà l’unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’aiuto.

Venerdì, 18 marzo 2022